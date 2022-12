Biglietti augurali e oggetti natalizi, in dono ed esibizione musicale in piazza Mazzini a Macerata. Venerdì, i bambini e le bambine delle scuole dell’Infanzia “Via F.lli Cervi” e “Villa Serra”, dell’Istituto comprensivo “D. Alighieri” di Macerata, con i loro genitori e le insegnanti hanno attraversato alcune vie della città (corso Cairoli, piazza della Libertà, corso Matteotti, la Piaggia della Torre), donando biglietti e oggetti natalizi ai passanti e ai negozianti, augurando a tutti un sereno e felice Natale.

Le scuole si sono poi ritrovate nella splendida Piazza Mazzini per intonare i canti di Natale, “O Albero”, “Jingle Bells Rock” e “Girotondo di Natale”, che hanno creato una suggestiva atmosfera natalizia, regalando gioia e sorrisi a famiglie e passanti.

I canti sono stati diretti dalla professoressa Laura Corbelli, docente della scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”, con la partecipazione corale dei suoi alunni e alunne e strumentale di ex allievi e allieve (alla batteria Marco Governatori, al clarinetto Chiara Lucozzi, alla chitarra Alessandro Battoni, alla tastiera Laura Corbelli). A tutti va un sentito ringraziamento da parte dell’istituto per la preziosa collaborazione.

«L’esperienza – si legge in una nota dell’istituto – condivisa tra i due ordini di scuola nell’ottica della continuità verticale, sostenuta dal Dirigente Scolastico è stata arricchente dal punto di vista didattico, professionale e umano per i docenti e i bambini. La manifestazione rientra nel Progetto di Continuità 0/6 “I bambini e la città”, su cui le scuole Infanzia “Villa Serra” e “Via F.lli Cervi” stanno lavorando, cercando di mettere in dialogo i servizi scolastici, i bambini, le famiglie e il territorio. Gli spazi pubblici vanno conosciuti, visitati, esplorati e rispettati. Si ringrazia la coordinatrice pedagogica Nidi e Infanzia Marzia Fratini per il supporto organizzativo, Il Comune di Macerata per aver messo a disposizione gli spazi della città e tutto l’occorrente per garantire il sicuro e corretto svolgimento dell’evento».