Una filastrocca di Natale come messaggio di auguri destinato ai nonnini e alle nonnine della Casa di riposo “Lazzarelli” ma anche agli automobilisti incrociati per strada e a chi, in piazza Del Popolo a San Severino, si è fermato ad ascoltare le loro canzoncine intonate sotto al grande albero e davanti al presepe ottagonale.

E’ lo speciale messaggio di buone feste che gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” hanno voluto condividere con tanti settempedani partecipando alla progettualità annuale delle attività di carattere intergenerazionale e di cittadinanza attiva. Un augurio itinerante che ha visto uscire dalle aule dei plessi dell’Infanzia “Gentili”, “Luzio”, “Virgilio” e anche del plesso di Cesolo, colorati e festanti gruppi di scolaresche.



Accompagnati dagli insegnanti e scortati dagli agenti della polizia locale, dai carabinieri della locale stazione, dai Carabinieri forestali e dai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri; gli alunni e le alunne sono arrivati prima nella centralissima piazza Del Popolo e poi si sono recati alla Casa di riposo dove sono stati accolti dalle lacrime di commozione degli anziani ospiti.

“Filastrocca di Natale, dona qualcosa di speciale – è stato l’augurio dei piccoli – Fai guarire chi sta male, rendi buono chi è cattivo, riempi d’amore tutta la terra, togli l’odio e smetti la guerra. Crea nel cuore un nuovo bagliore, la speranza di un mondo migliore”.