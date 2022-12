C’è la maceratese Elisa Mincio tra i 111 studenti e le studentesse premiati sabato, nella splendida cornice del Teatro dell’Aquila di Fermo, durante la 60a edizione della Pagella d’Oro, ambito riconoscimento volto a premiare gli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico e sono stati segnalati come migliori da tutte le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado delle Province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo.

Per quest’edizione speciale è stato proposto un nuovo format, atto a valorizzare alcune figure legate alla Pagella d’Oro che sul palco si sono confrontati, ricordando quale contributo questo riconoscimento abbia dato al loro percorso di crescita e alla loro carriera.

Tra i ragazzi e le ragazze meritevoli, Elisa Mincio, ex alunna della scuola secondaria di I grado del Convitto Nazionale “G. Leopardi”, molto amata dai professori e ricordata con affetto per aver mostrato fin dai primi giorni di scuola quelle caratteristiche che poi l’avrebbero portata a conseguire tali eccellenti risultati: determinazione, serietà, coraggio e tanto impegno.

Elisa, commossa per il riconoscimento ricevuto, ha rivelato che non sempre, per lei, la strada è stata in discesa: praticando ginnastica aerobica ed avendo anche tanti altri interessi si è sempre dovuta organizzare con precisione per fare tutto nel migliore dei modi. Tuttavia l’impegno profuso è stato sempre ripagato da tante piccole gioie e grandi soddisfazioni.

La dirigente scolastica del Convitto “G. Leopardi” di Macerata Roberta Ciampechini, che ha accompagnato l’alunna in questa bellissima esperienza, si congratula con Elisa per l’ottimo risultato raggiunto e per l’esempio dato ai nuovi studenti e le augura che questo sia il primo bellissimo traguardo di una serie di soddisfazioni che potrà avere nel corso della sua vita.