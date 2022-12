All’IIS “E.Mattei” di Recanati “Tutti in pista in sicurezza” con il campione Franco Uncini

Lunedì l’istituto ha ospitato il grande campione recanatese, Franco Uncini, vincitore nel 1982 del Campionato Mondiale di motociclismo classe 500, accompagnato dal suo fedele meccanico Mario Ciamberlini e da Franco Frontini, responsabile del Moto Club “Franco Uncini” di Recanati

L’incontro, coordinato dalla professoressa Franca Maggini, si è aperto con la proiezione di un breve video dedicato a Franco Uncini, realizzato dal professor Riccardo De Angelis, seguito dalla presentazione della carriera del campione attraverso una serie di slide preparate da uno studente.

L’ospite d’eccezione essendo stato responsabile della sicurezza dei motociclisti in pista per oltre trent’anni, durante l’incontro ha affrontato il tema della sicurezza stradale con gli studenti, con l’ausilio di un video che ha mostrato loro i diversi segnali ed accorgimenti tecnici attualmente in uso nei circuiti.

Al termine dell’incontro il campione non si è sottratto a qualche domanda ed alle numerose richieste di foto.

L’incontro è stato anche l’occasione per festeggiare i 40 anni della vittoria al Mondiale con la consegna da parte delella dirigente scolastica Antonella Marcatili, di una targa realizzata dagli studenti al campione Franco Uncini, al meccanico Mario Ciamberlini ed al responsabile del Moto Club “Franco Uncini”, Franco Frontini, degna conclusione di una mattina davvero emozionante.