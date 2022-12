Il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, l’assessora alla scuola Teresa Minnucci e il consigliere Giovanni Ciarlantini ieri pomeriggio hanno incontrato i bambini e le bambine delle scuole materna e primaria per scambiare gli auguri di Natale e per leggere insieme i bigliettini che hanno realizzato con le maestre in occasione delle imminenti feste.

Molti, colorati, fantasiosi ma anche profondi, i bigliettini rappresentano l’allegria del Natale e i pensieri dei bambini, che non si sono limitati ad una lista di regali da ricevere ma anche desideri di pace e serenità rivolti a tutto il mondo.

Appena il meteo lo permetterà, come da tradizione, i colorati disegni saranno appesi al grande albero allestito nella piazza principale di Caldarola per addobbarlo in modo gioioso.