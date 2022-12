Chitarra, pianoforte e anche la batteria. Sono gli strumenti musicali che hanno regalato belle soddisfazioni a studenti e studentesse dell’Indirizzo musicale dell’ Istituto comprensivo “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena. Ieri nell’auditorium della nuova scuola ” Rita Levi Montalcini” si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni e delle alunne che, sotto la guida dei loro professori di Strumento si sono distinti nel corso del 2022 in due importanti competizioni musicali, facendo registrare brillanti risultati. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani, del vice sindaco del Comune di Potenza Picena Giulio Casciotti, della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Raffaello Sanzio, Nicoletta Ambrosio, della presidente del Consiglio di Istituto Alessandra Perticarà, del comandante della Stazione carabinieri, il maresciallo maggiore Alessio Alberigo, e delle famiglie degli alunni e delle alunne

Nella VI edizione del concorso nazionale “Scuole in Musica” – Maggio 2022 – a Verona (con 5mila partecipanti in presenza e 3mila online) sulla base dei punteggi raggiunti sono risultati vincitori:

Tommaso Ferranti (pianoforte), punti 99/100, primo premio assoluto

Squartini Federico (chitarra) 97/100 1°premio

Mazzoni Filippo (chitarra) 90/100 – 2°premio

Ben Rhouma Hazem (chitarra) 93/100 2°premio

Luzi Giulio (chitarra) 92/100 2°premio

Vicino Giuseppe (chitarra) 92/100 2°premio

Scocco Viola (chitarra) punti 90/100 2°premio

Vicedomini Michele (chitarra) punti 88/100 3°premio

Nel concorso “R.I.M.” in Music di Ancona 2ᵃ edizione che si è svolto l’ 1 e il 2 dicembre, gli studenti e le studentesse dell’indirizzo musicale hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:

Tommaso Ferranti pianoforte – 1° assoluto con votazione 100/100

Diego Scoccia batteria – percussioni 1° assoluto premio con votazione 100/100

Federico Squartini chitarra -a 1° assoluto con votazione 100/100

Viola Scocco chitarra 1° premio con votazione 98/100

Giuseppe Vicino chitarra 1° premio con votazione 98/100

Giulio Luzi chitarra 1°premio con votazione 97/100

Hazem Ben Rhouma chitarra 1° premio con votazione 95/100

Filippo Mazzoni chitarra 3° premio con votazione 89/100.



La dirigente scolastica Nicoletta Ambrosio e i docenti di strumento a nome di tutto il personale scolastico dell’istituto comprensivo Raffaello Sanzio si sono congratulati con gli studenti vincitori del concorso “Scuole in Musica” di Verona e del Concorso “R.I.M.” in Musica di Ancona, con gli insegnanti Paolini e Massei che hanno condiviso con loro i successi nei concorsi. Le autorità presenti hanno elogiato l’indirizzo musicale della Sanzio augurando ai giovani musicisti tanti altri successi ed una luminosa carriera artistica.