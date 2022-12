Il Natale è sempre più vicino e la città di Macerata ne è la prova. Lunedì i bambini e le bambine della scuola “G. Mameli”, dell’Istituto comprensivo Mestica di Macerata, hanno vissuto una serata emozionante, dando vita ad un evento natalizio sotto l’albero illuminato di piazza della libertà di Macerata, frutto di un lavoro condiviso tra scuola e famiglia e reso possibile grazie all’associazione dei commercianti del centro storico di Macerata, che lo ha inserito nel ricco programma “Macerata… un Natale da favola”.



Nello spazio antistante il “Centrale Macerata”, infatti, è stato allestito, grazie al “Comitato Genitori”, un mercatino con tutti i prodotti realizzati dai bambini e dalle bambine della scuola primaria insieme alle loro famiglie.

I manufatti sono stati creati durante i pomeriggi in cui la scuola è stata aperta per rendersi spazio condiviso, mediante l’utilizzo di materiali di riciclo e di tutto ciò che la natura ha offerto in questa stagione.

La serata è stata aperta dalle presentazioni degli alunni e delle alunne della classe quinta della scuola primaria e, di seguito, dalla consegna ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia di stelle “affinché i loro desideri possano salire in cielo e avverarsi”: ai bambini e alle bambine dei 5 anni sono state donate stelle speciali, contenenti i colori delle emozioni, con i quali il plesso sta lavorando per il “Progetto Continuità”.

Successivamente è stata proposta la lettura dell’albo illustrato “Come nascondere un leone a Natale” di Helen Stephens, gentilmente prestato dalla libreria “Bottega del Libro”.

La scuola ha, poi, acceso l’atmosfera natalizia intonando canti sotto l’albero. Il susseguirsi delle canzoni “Custodi del mondo” (Piccolo Coro dell’Antoniano), “Buon Natale” (Enzo Iacchetti), “Christmas dance” (Carolina Benvenga), “Jingle Bell Opposites” (The Kiboomers), “Il Natale arriva in città” (Lucilla), ha scaldato la fredda serata e regalato sorrisi a famiglie e passanti.

Terminata l’esibizione musicale, l’invito è stato quello di avvicinarsi al mercatino, ricco di originali decorazioni per abbellire le tavole e le case durante le feste.

La serata è stata occasione per bambini, bambine e insegnanti di augurare un sereno e felice Natale a tutte le famiglie, grazie alla cui collaborazione è stato possibile dar vita a tale evento e rendere la scuola uno spazio sempre più aperto e condiviso.

«Ringraziamo profondamente» si legge in una nota «Chiara della “Bottega del libro”, Aldo e Julia del “Centrale Macerata” per la loro importante e preziosa collaborazione».