Inserirsi nel mondo del lavoro è spesso molto complicato ma avere un idoneo collegamento tra scuola superiore, università e aziende può dare una grossa mano. Proprio per questo, sabato, l’istituto Ipsia Renzo Frau, nella sede di San Ginesio, ha ospitato un fruttuoso tavolo di lavoro tra aziende del territorio marchigiano, enti di cultura e studenti.

L’evento, dal titolo “Professionando”, ha riunito gli attori principali del tessuto produttivo locale e le università marchigiane per ripensare insieme le figure professionali richieste nel mondo del lavoro. Presenti all’incontro: Cucine Lube, Dafram, Microsystem, Geko, Faggiolati Pumps, Laminox, Univpm – Università politecnica delle Marche; Unicam – Università degli studi di Camerino.

«L’alleanza tra scuola, enti di formazione e aziende – scrive l’istituto – costituisce oramai da anni la mission cui l’istituto professionale sta mirando, per offrire ai propri studenti una reale opportunità di realizzazione professionale subito dopo l’ottenimento del diploma.

L’istituto Ipsia Renzi Frau investe ancora una volta negli studenti che, in questa occasione, hanno potuto confrontarsi con le richieste e le esigenze del mercato del lavoro, misurando le proprie competenze e valutando possibilità di impiego e di specializzazione.

La voglia di creare, ideare, progettare sono le skills raffinate nell’Ipsia Renzo Frau, una scuola che apre le porte alla carriera professionale e anche alla specializzazione universitaria.

A confermarlo è stato l’assessore alla ricostruzione e urbanistica del comune di San Ginesio Giordano Saltari, che, per l’occasione ha presentato la nuova sede dell’istituto donato dalla fondazione “Andrea Bocelli”».

L’evento si è concluso con un laboratorio pratico supervisionato dagli studenti dell’Ipsia Renzo Frau, che hanno accompagnato gli studenti delle medie alla scoperta delle attività dell’artigianato 2.0, di cui la scuola è portavoce.