Nuovo appuntamento con il teatro per l’infanzia. Domenica al teatro Annibal Caro a va in scena “Giovannin senza paura”. Dopo il sold out del primo appuntamento del 27 novembre, che ha visto il teatro riempirsi di famiglie, bambine e bambini, torna domenica 18 dicembre (dalle 17) A teatro con mamma e papà con un nuovo spettacolo tutto da vivere. Nel secondo appuntamento della stagione, è il turno a Civitanova Alta della compagnia del Trentino Alto Adige Teatro Blu, con la sua ultima produzione dal titolo Giovannin senza paura: uno spettacolo con attori, immagini video e musica dal vivo che porterà il pubblico dentro la famosa fiaba che Italo Calvino ha inserito nella sua antologia delle più belle fiabe tradizionali italiane. Le prenotazioni per i posti sono aperte da lunedì e proseguiranno fino allo stesso giorno dello spettacolo. I numeri da chiamare sono lo 0734.440348 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dopo le 14 è disponibile il numero 335.5268147. Ingresso unico 6 euro, promozione per gruppi a partire da dieci persone, 5 euro a biglietto (se prenotati entro venerdì 16 dicembre). L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Civitanova, dai Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro, per la direzione artistica di Marco Renzi