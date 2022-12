L’assessore all’Urbanistica di Macerata Silvano Iommi ha incontrato questa mattina, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, gli studenti e le studentesse del liceo linguistico “Leopardi” di Macerata e del Lycée “Jeanne d’Arc” di Rouen (Normandia) che, in questa settimana, stanno svolgendo lo scambio Erasmus.

Insieme all’assessore Iommi e alla docente Sylvie Bartoloni, gli alunni e le alunne hanno affrontato il tema della cittadinanza attiva europea e la progettazione di nuove pratiche ecologiche e inclusive, a servizio della conservazione del patrimonio culturale e naturale. Agli studenti e alle studentesse sono state anche illustrate le misure messe in campo dal Comune per il recupero e la valorizzazione dei materiali, delle architetture e dei paesaggi.

«Insieme agli studenti abbiamo inquadrato storicamente la formazione della città e le prospettive per un rilancio verso il futuro salvaguardando i caratteri principali dell’identità storica – ha detto Iommi -. Abbiamo approfondito il tema della transizione ecologica dal punto di vista delle nuove tecniche costruttive come l’uso della terra cruda, tecnica molto sviluppata in Francia, e abbiamo illustrato i progetti in corso in città come quello per la valorizzazione della zona di Fontescodella».