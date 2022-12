«Ogni anno riusciamo a stupirci della qualità del saggio degli allievi e delle allieve della scuola di musica. Quando poi ad accompagnarli vi sono anche giovani ragazzi e ragazze della nostra banda, ecco che il miracolo si compie». Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, non ha voluto mancare all’appuntamento con l’evento conclusivo del corso musicale per il 2022 che si è tenuto ieri al palazzetto dello sport. «Un plauso alla maestra, Letizia Forti, per la sua dedizione, la sua tenacia, la sua creatività che hanno consentito a questa esperienza di non morire, anche nei difficili momenti del post sisma e della pandemia. Vedere e, soprattutto, ascoltare questi ragazzi e ragazze che muovono i primi passi nello studio della musica, riempie il cuore di gioia. Da qui, da Pieve Torina, parte un messaggio culturale che si aggiunge a tanti altri, segno di un paese vivo, dinamico, che ha voglia di crescere e costruire il proprio futuro».