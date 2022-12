Lube, l’under 13 è di “bronzo”

Periodo ricco di impegni per l’Academy Volley Lube. Occhi puntati sui baby biancorossi per i primi passi nel campionato under 13 e per il buon terzo posto al celebre torneo di categoria Modena KVL. Andiamo per ordine. Domenica 4 dicembre si è aperto il cammino nella lega di categoria con le vittorie nette della Lube A su Banca Macerata e Videx Santoni, mentre la Lube B è caduta con il massimo scarto a Macerata contro la Pallavolo Montecassiano e la Paolini CBF Appignano.

Durante la settimana, a esaltare la selezione di Matteo Zamponi, Giorgia Olivieri e Matteo Pastocchi è stata la conquista del gradino più basso del podio nella manifestazione giovanile emiliana Modena KVL che vedeva ai nastri di partenza ben 12 formazioni tra le più forti del panorama italiano U13. L’exploit ha garantito di diritto ai giovani Lubini l’acceso al prestigioso Trofeo 0.13 che si disputerà il 16 e 17 giugno a Treviso. Di seguito la lista degli atleti che hanno portato una grande risultato all’Academy: Turtù,Perrotta,Curletta,Macellari,Capozucca,Paniconi,Stankovic,Conti,Orazi, Talevi, Castellucci, Gismondi, Zaytsev e Spina.

Nel Girone E di Serie B la Cucine Lube Civitanova ha mosso ancora la classifica domenica scorsa, ma si è vista rimontare al tie break al PalaSerenelli dai padroni di casa della Novavolley Loreto. Per due volte avanti di un set, gli U19 di Gianni Rosichini hanno giocato a briglia sciolta, ma sono stati sempre recuperati e hanno ceduto al quinto (19-25, 25-19, 18-25, 25-22, 15-12). La formazione lauretana ha agganciato a 5 punti in classifica i biancorossi, che oggi, sabato 10 dicembre (ore 18), nel 10° turno cercheranno di rifarsi tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum contro la Delight Volley Modugno.

Anche nel Girone B della Serie C i giganti dell’Academy Volley Lube hanno solo sfiorato la vittoria. Avanti per due volte di un set contro Microtel Il Ponte nel 9° turno, la Coal – Cucine Lube Civitanova ha incassato una rimonta al fotofinish a Morrovalle (23-25, 25-22, 20-25, 25-12, 15-9) mantenendo la sesta posizione. Prossimo impegno questa sera (ore 21) contro Caldarola Volley all’Eurosuole Forum.

Sconfitta netta in trasferta per la Cucine Lube Civitanova nel Girone C della Serie D. A Montegiorgio i Lubini sono caduti in tre set nella 9ª giornata con la Renew Asfalti Volley (25-12, 25-19, 25-22). Alle 17 di oggi i biancorossi ospiteranno il team Don Celso tra le mura amiche della Palestra Da Vinci. Classifica amara con Civitanova ultima a 3 punti.

Nel girone unico di Prima Divisione la Cucine Lube Civitanova è tornata al successo nel 6° turno espugnando con il massimo scarto il campo della Futura Tolentino (24-26, 24-26, 23-25) al termine di parziali tiratissimi. Un risultato che ha rilanciato i biancorossi a 2 soli punti dalla seconda posizione. Nel 7° turno, in programma domenica 18 dicembre (ore 16.30), i cucinieri sfideranno il Volley Macerata nella palestra Da Vinci.

Nel Girone B del Torneo U19, forte dell’en plein di successi con tanto di primato a 9 punti, la Cucine Lube torna in campo lunedì 12 dicembre (ore 20.30) per disputare il 4° turno in casa contro il Volley Potentino.

Nel Torneo U17 la 3ª giornata ha visto la vittoria esterna della Lube A nel derby con la meno esperta Lube C, dominata dall’inizio alla fine dell’incontro. La Lube B invece, scenderà in campo a Macerata con la Fisiomed venerdì 16 dicembre (ore 18) nella palestra della scuola elementare Fratelli Cervi. In classifica la Lube A è prima, la Lube B è terza, la squadra C occupa la quinta posizione.

Nel Torneo U15, dopo una pausa di due settimane, la Lube A tornerà in campo lunedì 12 dicembre (ore 19.30) alla palestra Da Vinci contro Cucine Lube Microtel Il Ponte, mentre la Lube B calcherà lo stesso campo, davanti al pubblico amico, giovedì 15 dicembre (ore 20.30) contro Esavolley. In classifica la formazione A è seconda a 6 punti, mentre il collettivo B è quinto a quota 3.