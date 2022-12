Una delegazione di studenti e studentesse delle classi 1A e 1L dell’Ite “Gentili” di Macerata, accompagnati dalla professoressa Rosella Ancillai e dal professor Andrea Biondi, ha partecipato all’udienza generale del Papa con le “Scuole di Pace”, tenutasi a Roma, nell’aula “Nervi”.

«I giovani, insieme a ragazzi e ragazze giunti da tutto il paese – scrive la scuola – sono stati impegnati in varie attività didattiche volte a comprendere ed assimilare quali possano essere le modalità quotidiane e le buone pratiche per una “Cultura della Pace” a livello individuale e soprattutto tra i popoli della Terra; l’intervento del Pontefice è stato emotivamente molto toccante per i ragazzi ed i docenti accompagnatori, soffermandosi sulla necessità di coltivare la Pace non solo per preservare vita e dignità dell’essere umano ma anche per far sì che anche nel cosiddetto mondo sviluppato non si cada in povertà creando disparità che possano poi generare conflitti».

La professoressa Paola Formica, referente per i percorsi di educazione civica presso l’Ite, ha sottolineato che questo incontro è stato una tappa imprescindibile all’interno del cammino di crescita personale dei ragazzi e delle ragazze ma soprattutto un grande stimolo per la formazione di “Cittadini esemplari”.