La rassegna “Natale in libreria” arriva anche a Civitanova , nella libreria “Il Maestro e Margherita” dove il Natale si respira attraverso le pagine dei libri che prenderanno vita: un modo per trascorrere insieme tre pomeriggi culturali e anche per portarsi avanti con i regali delle feste.

Giovedì 8 dicembre alle 18 la rassegna prenderà il via grazie al libro “Fiabe tradizionali delle Marche – Cincillina e la magia del Natale” di Paola Duca con illustrazioni di Erika Malatini. Ogni bambino ed ogni bambina porta nel cuore per tutta la vita i ricordi della sua infanzia. Ogni fiaba narrata a un bimbo concorre ad aumentare quel patrimonio di ricordi che formeranno, poi, l’uomo o la donna di domani. Ecco perché era importante far sì che una parte delle storie e delle leggende di una terra come le Marche – ricca di magia e di misteri – non si perdesse nell’oblio sopraffatta dall’incessante mutare dei tempi e degli interessi, ma restasse impressa nella memoria anche dei bambini e nelle bambine di oggi. Queste fiabe perciò sono un dono di Natale in cui la magia della festa più bella dell’anno si intreccia con un patrimonio di tradizioni regionale.

Il secondo appuntamento sarà sabato 10 dicembre alle 18 con “Il mondo accanto” di Elisa Caporalini (già autrice del successo editoriale e storia vera “Frolla – Biografia di un sogno” che racconta il micro-biscottificio omonimo di Osimo in cui lavorano ragazzi con disabilità), con illustrazioni di Massimo Scoposki. «Benvenuti nel fantastico mondo di Accanto, ragazzi!» iniziò Mr. Cookie dopo essersi sistemato il cappellino in testa. «Sarò felice di farvi da cicerone e vi racconterò tutto quello che vedremo in questo viaggio. Faremo delle tappe e vi farò conoscere un sacco di posti meravigliosi e belle persone. Siete pronti?».