Alla scoperta di incunaboli e manoscritti

La biblioteca comunale di San Severino, “Francesco Antolisei”, sarà luogo, nel mese di dicembre, di una serie di letture animate. Grazie alla collaborazione con l’associazione “Sognalibro”, nell’ambito del progetto per il contrasto alla povertà educativa, queste letture saranno destinate ai bambini e alle bambine della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”.

L’iniziativa rappresenta una importante opportunità per far conoscere la biblioteca civica, le attività da essa proposte, e per trasmettere il piacere della lettura, l’educazione all’ascolto, affinché la lettura non sia solo un evento occasionale ma diventi un’abitudine nella vita dei bambini. La biblioteca comunale settempedana nasconde un tesoro a molti ancora sconosciuto: il suo prezioso fondo antico.

«Partendo da una breve storia sul fondo antico e sulla nascita della nostra biblioteca i ragazzi e le ragazze vengono condotti alla scoperta di manoscritti, incunaboli e diversi libri a stampa antichi e ne possono apprezzare la bellezza e le caratteristiche (carta, legatura, caratteri, illustrazioni). Al termine dell’incontro ai bambini viene anche data la possibilità di sfogliare e guardare i numerosi libri della sezione ragazzi, arricchiti con le novità acquistate grazie al contributo del Ministero della Cultura. L’iniziativa rientra nell’impegno di diffusione e promozione della lettura come valore riconosciuto e condiviso che l’amministrazione comunale di San Severino Marche intende perseguire in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni culturali, nell’ambito del progetto “Città che Legge”».