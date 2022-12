La sede della Banca d’Italia, a Palazzo Koch a Roma, è stata visitata da alunni e alunne della 4C e 4G dell’Ite “Gentili” di Macerata, in occasione del progetto di educazione finanziaria riguardo la politica economica e le crisi bancarie. I ragazzi e le ragazze sono stati accompagnati dalle professoresse Maria Melfi e Paola Formica.

I giovani hanno visto la mostra di monete contenuta nel museo all’interno del palazzo romano in cui sono

custoditi pezzi unici che ricoprono un arco temporale di millenni: dai Sumeri agli anni 2000, prima

dell’entrata in vigore dell’euro, passando per l’età repubblicana e imperiale romana, medievale, del Regno

delle Due Sicilie, del neonato Regno d’Italia, dell’Inghilterra vittoriana, della Lega scandinava, dell’ex

Jugoslavia e della Banca albanese. La visita è stata molto emozionante con le curiosità e gli aneddoti legati

alle monete giunte da così lontano nel tempo oltre che per le attività didattiche di studio della politica

monetaria della Banca Centrale Europea di cui la Banca d’Italia costituisce un’istituzione importante in

merito alla vigilanza.