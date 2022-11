Come si realizza una macchina robotica? Lo hanno scoperto assistendo alle varie fasi dal vivo gli alunni e le alunne della 3L e 4A dell’Ite “Gentili” di Macerata che hanno visitato Campetella Robotic Center Srl di Montecassiano dove sono stati accolti dal personale preposto che li ha informati sulla sua storia, sviluppo, volume di affari, sulla Mission e Vision dell’azienda; i ragazzi e le ragazze sono stati poi guidati nel cuore della stessa dove hanno potuto vedere le varie fasi di creazione delle macchine robotiche che vengono prodotte.

Alla fine della mattinata si è sviluppato un interessante dialogo con molte domande da parte degli studenti che hanno ricevuto sempre risposte dettagliate. «L’attività scrive la scuola – si inserisce all’interno dei percorsi di alternanza scuola/lavoro (Ptco) di cui è referente per l’istituto il professor Armando Sontari che sottolinea l’importanza del dialogo tra scuola e mondo del lavoro anche attraverso queste esperienze per far acquisire agli studenti le competenze funzionali al percorso di studi intrapreso e le competenze trasversali indirizzate all’orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori».