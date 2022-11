L’istituto comprensivo Via Piave, in collaborazione con il Comune di Morrovalle, ha aderito nei giorni scorsi alla Festa dell’Albero, campagna promossa ormai da anni da Legambiente per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto della natura e in particolare della flora.

Il 21, 23 e 24 novembre scorsi, facendo il dribbling tra i giorni di maltempo, le delegazioni delle scuole dell’infanzia e primarie della città, oltre al consiglio dei ragazzi e delle ragazze della secondaria di primo grado hanno piantumato 15 tigli in un’area verde indicata dal Comune: quella del parco Mameli di Trodica. Nelle prossime settimane arriveranno altri giovani alberi e verrà effettuata una seconda piantumazione. Alle giornate hanno partecipato la dirigente scolastica Arianna Simonetti, la docente referente del progetto Daniela Mosconi, l’assessore Mauro Baldassarri e il personale del Corpo dei carabinieri forestali di Macerata.

Alla Festa dell’Albero è collegato anche un altro progetto scolastico, ovvero “Alberi custodi di vita e di memoria”, che parte dalla natura per sviluppare un “senso civico” dei ragazzi e delle ragazze nei confronti del territorio in cui vivono.