La scuola secondaria di primo grado di Treia e Passo di Treia per le iniziative dedicate alla lettura “Libriamoci” e “# io leggo perchè” ha organizzato un’uscita didattica con le classi di seconda media per visitare e conoscere le librerie “Bottega del libro” e “Giunti” di Macerata e la Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti.

«E’ stata un’esperienza molto importante – scrive la scuola – che ha coinvolto alunne e alunni che hanno potuto visitare una libreria, ascoltare storie, sfogliare libri e conoscere nuovi spazi dedicati alla lettura».

Il gruppo è stato accompagnato anche dalla dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo che è stata molto soddisfatta per l’ iniziativa: «Considero l’idea di portare dei giovanissimi in libreria come altamente educativa. L’altra mattina ho visto degli allievi ascoltare con interesse la libraia che raccontava loro le trame di alcuni libri ed erano i nostri allievi della secondaria del Paladini. Poi alcuni di loro hanno comprato dei libri. Acquisire l’abitudine di frequentare le librerie è molto positivo ed è in questa età che si impara. Quindi bravi i professori che hanno avuto quest’idea! La biblioteca “Mozzi-Borgetti” è bellissima e anche lì gli allievi del Paladini ascoltavano le spiegazioni delle guide intervenendo efficacemente e rispondendo agli stimoli delle domande. Personalmente sono stata bene con studenti e professoresse, mi sono divertita e per un po’ distratta dagli affanni di una dirigente scolastica».