La salvaguardia dell’ambiente, la riduzione di ogni forma di inquinamento e la valorizzazione delle piante sono i principali temi protagonisti della Giornata nazionale degli alberi, una giornata nazionale italiana che si celebra il 21 novembre. Per l’occasione gli alunni e le alunne del plesso G. Mameli dell’I.C. Mestica di Macerata si sono dati appuntamento con i carabinieri forestali di Macerata e il centro di educazione ambientale al parco Fontescodella, per celebrare gli alberi e discutere di rispetto per la natura.

Il polmone verde della città, quindi, si è reso spazio ideale per fa sì che bambini e bambine onorassero questa giornata così importante insieme al comandante del Nipaaf, Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agro Alimentare e Forestale Simone Di Donato e all’appuntato Sc.Q.S. Gianni Bordoni.

I carabinieri, dopo aver fatto riflettere le classi sull’importanza della cura e della protezione della natura, hanno messo a disposizione i loro strumenti per permetterne la sperimentazione attiva. I bambini e le bambine hanno, infatti, misurato la circonferenza di un albero.

La meravigliosa mattinata si è conclusa con la piantumazione di cinque nuovi alberi nel parco: quattro ciliegi selvatici e un acero campestre.

Bambini e bambine, entusiasti e grati della bellissima esperienza, hanno consegnato ai carabinieri forestali un attestato di partecipazione in ricordo della Giornata nazionale degli alberi.

Le classi, invece, hanno ricevuto in dono i calendari del Cites, la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.