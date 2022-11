Una visita al centro del riuso intercomunale di Montecassiano per i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino” di Montefano, accompagnati dalle proprie insegnanti in occasione della Giornata Mondiale degli Alberi per diffondere il rispetto, l’amore e la difesa della natura. Un momento di sensibilizzazione fondamentale per la crescita degli studenti e delle studentesse.

Il personale del Centro ha accolto con piacere alunne e alunni ed ha spiegato loro l’importanza di un corretto utilizzo del centro stesso e la metodologia per conferire e ritirare oggetti di vario genere. Così facendo allunghiamo la vita di tanti oggetti, ritardando l’immissione in discarica: inoltre, si persegue quell’Economia Circolare di cui tanto si parla ma quasi sempre non è praticata. L’Amministrazione Comunale – nelle persone degli Assessori Massimo Sparapani e Franca Tronto – ha accompagnato le scolaresche. «I nostri ragazzi vanno resi protagonisti, il loro coinvolgimento è fondamentale per la crescita dell’intera comunità. Chi meglio di loro può coinvolgere la propria famiglia nell’attenzione quotidiana all’Ambiente? Il Centro del Riuso è un’arma in più per tutelarlo: allungando la vita di oggetti che possono essere ancora utilizzati otteniamo anche il rispetto di valori sociali, favorendo le fasce più deboli delle nostre comunità che, con un minimo contributo, possono entrare in possesso di tanti oggetti ancora funzionanti. Si educa alla cultura del riciclo, così importante per il nostro Pianeta. Teniamo a mente che quello che non serve più a noi può essere utile agli altri», afferma l’assessore Sparapani.