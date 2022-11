Torna per l’undicesimo anno consecutivo “A teatro con mamma e papà”, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie che vedrà il primo appuntamento domenica 27 novembre, con inizio alle 17 al teatro Annibal Caro di Civitanova.

Un appuntamento che terrà compagnia al pubblico per tutto l’inverno e fino al mese di marzo 2023: la campagna abbonamenti si è conclusa venerdì scorso, con cinquanta sottoscrizioni che testimoniano come questo progetto sia davvero entrato nella vita sociale della città e come tantissime famiglie lo aspettino per regalarsi domeniche di festa e di partecipazione.

Il primo spettacolo, dunque, è in programma domenica 27 novembre, quando andrà in scena la compagnia lombarda Pandemonium Teatro di Bergamo, formazione riconosciuta per il suo lavoro, oltre che dalla Regione Lombardia, anche dal MIC-Ministero della Cultura. Presenterà Il cubo magico, uno dei suoi spettacoli più divertenti e fortunati (età consigliata a partire dai 3 anni).

Sul palco ci saranno due personaggi, che giocano e attraverso il gioco imparano a conoscere ciò che sta intorno a loro: questa è la storia dell’incontro di “Uno” e “l’Altro”. Entrambi entrano in uno strano mondo fatto solo di cubi: cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… Ed ecco apparire da semplici cubi un intero mondo.

Come sempre le prenotazioni per i posti sono aperte e proseguiranno fino allo stesso giorno di spettacolo: è possibile chiamare lo 0734 440348 (da lunedì a venerdì con orario 9-14) e dopo le ore 14 è invece disponibile il numero 335 5268147. Ingresso unico 6 euro, promozione per gruppi a partire da dieci persone a 5 euro a biglietto (se prenotati entro venerdì 25 novembre). L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova, dai Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro, per la direzione artistica di Marco Renzi.