Si è svolta oggi a Montecassiano la Giornata dell’Albero, dedicata come ogni anno al Bosco di Lorenzo (in memoria di Lorenzo Leonardi) insieme ai bambini e alle bambine delle classi terze della Scuola primaria dell’istituto comprensivo “G. Cingolani”.

L’evento ha visto due momenti molto vivaci ed intensi: un momento formativo al cineteatro Camillo Ferri dove l’agronomo Marco Ciucciovè ha parlato in modo leggero e comprensivo delle piante e della loro importanza per gli esseri umani e il vice comandante della polizia locale Mery Evangelista insieme all’agente Ilaria Recchi hanno presentato una lezione ad hoc sulla sicurezza stradale e un momento operativo dove i bambini e le bambine sono stati i veri protagonisti: hanno piantato 3 alberi (aceri campestri) nel nuovo Parco Comunale in via Donato Bramante e poi li hanno addobbati con dei loro coloratissimi lavoretti.

A chiusura un mini laboratorio dove i bambini hanno piantato in un vasetto biodegradabile un particolare fagiolo di cui dovranno avere cura nei prossimi mesi. «I bambini e gli alberi sono il futuro del pianeta – ha detto l’assessore all’Ambiente Barbara Vecchi – ed è importante coinvolgerli sempre di più insegnando loro la consapevolezza che piantare gli alberi avrà delle ripercussioni positive nel contrasto ai cambiamenti climatici e alle connesse catastrofi (ondate di calore, siccità, perdita di foreste, desertificazione, erosione del suolo, inondazioni) e, quindi, sul benessere della società ma fondamentale è anche e soprattutto prendersene cura nel tempo con responsabilità e rispetto».