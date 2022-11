È andata in scena la scorsa settimana la seconda “Maratona di lettura”, evento organizzato all’interno dell’istituto cingolano dal gruppo di lavoro del progetto “In biblioteca il tempo vola!”. Le strade di Cingoli, Villa Strada e Grottaccia sono state popolate dai bambini, dalle bambine, dalle alunne e dagli alunni del comprensivo “E. Mestica” di Cingoli che, sfidando queste prime piogge autunnali, hanno letto per i propri familiari, ma anche per i compagni e le compagne e per i passanti.

Questa attività partecipa all’iniziativa nazionale “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole” e costituisce un’importante occasione di riflessione sull’importanza della lettura e sulla sua promozione nell’attività scolastica e soprattutto nella vita familiare.

Già lo scorso anno c’era stata una massiccia adesione all’iniziativa da parte degli insegnanti e le famiglie erano state contente di incontrare i propri figli insieme alla classe di appartenenza dopo il lungo periodo della pandemia. Quest’anno si è riproposto l’incontro con i familiari e con i cittadini e si è creato un bel movimento lungo le strade e nelle piazze di Cingoli e delle sue principali frazioni.

Gli alunni e le alunne della secondaria e della primaria hanno letto anche per i bambini e le bambine dell’infanzia e in alcuni casi hanno coniugato alla lettura l’illustrazione delle storie.

La gran parte delle letture sono state dedicate alle opere del maestro ed educatore Mario Lodi, in occasione dei cento anni dalla sua nascita, ma c’è anche chi ha proposto poesie del compianto maestro Nello Fabrizi o che avevano come argomento l’autunno nelle sue diverse manifestazioni.

Ancora una volta la lettura è stata al centro di un paese per una settimana. Chissà se qualcuno, tornando a casa dopo aver visto questi bambini leggere con tanto impegno, avrà ripreso in mano un libro dimenticato o magari messo da parte a causa della stanchezza, dell’età, dei troppi impegni. È anche questo quello che il gruppo di lavoro del progetto “In biblioteca il tempo vola!” si augura perché convinto sempre più della necessità della lettura nell’infanzia e in ogni età della vita.