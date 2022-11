Le manifestazioni nazionali che intendono avvicinare le alunne e gli alunni al mondo dei libri e della lettura, come “Libriamoci” e “#ioleggoperché” stanno coinvolgendo sempre più realtà ed è per questo che l’istituto comprensivo “Egisto Paladini” di Treia ha deciso di partecipare chiamando in causa studenti, studentesse e genitori.

Ai microfoni di Web Radio Paladini, la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo ha dichiarato: «Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dalle docenti per diffondere la passione per la lettura e per i libri. Io sono appassionata di lettura e il mio genere preferito è il romanzo mentre l’autore che più amo leggere è Proust, che ho particolarmente riscoperto in età adulta».

Nella scuola secondaria di primo grado si sono invitati anche i genitori a leggere in classe dei propri figli. E’ stata un’ esperienza molto significativa e che ha coinvolto mamme e papà. Per ringraziarli del tempo che hanno dedicato a questa attività, inoltre, le alunne e gli alunni hanno regalato ai genitori un segnalibro realizzato in classe. Il padre di un alunno, Michele, dopo aver letto in classe dei propri figli si è così espresso: «Mi sono emozionato, è stato un momento molto significativo che unisce la scuola con i genitori. Auspico di proseguire questa attività anche nei prossimi anni scolastici e di riuscire a coinvolgere anche gli altri genitori».

Per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado l’esperienza continua andando a visitare la biblioteca di Macerata Mozzi-Borgetti e alcune librerie nel centro storico di Macerata.