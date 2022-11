di Francesca Marsili

Maestro per un giorno, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha condotto i bambini e le bambine di cinque anni della scuola d’infanzia Rodari alla scoperta della Costituzione italiana. Una giornata a supporto dell’insegnamento dell’educazione civica, diventata obbligatoria, accolta con tantissimo entusiasmo dai piccoli alunni e dalle piccole alunne delle quattro classi dell’infanzia dell’istituto comprensivo Lucatelli.

I bambini e le bambine hanno salutato il primo cittadino e celebrato i 12 principi fondamentali sventolando le bandierine tricolore che loro stessi hanno creato e dipinto con cura nei giorni scorsi. “Ciao bambini, mi chiamo Costituzione, sono italiana, ho 75 anni e sono stata scritta da alcune persone che amavano molto l’Italia”. Inizia così il video esplicativo con cui il primo cittadino ha cercato di tradurre ai bambini e alle bambine concetti astratti, ma fondamentali per essere buoni cittadini del futuro. Il sindaco, chiamando sul palco alcuni bambini e bambine, ha spiegato con linguaggio semplice, e grazie alla loro attiva partecipazione, come la Costituzione è una serie di regole che stabilisce diritti e doveri e che serve a fare in modo che tutto nello Stato funzioni in base ai sani principi di convivenza civile.

La piccola Flora, che da sola non sarebbe riuscita ad alzare una sedia, ha compreso come con l’aiuto di altri tre piccoli cittadini compagni di scuola, quella sedia si può alzare. «Perché insieme, rispettando le regole, tutto funziona meglio, anche a scuola, dove i bambini iniziano la loro esperienza diretta con i ditte i doveri» ha spiegato il sindaco con la fascia tricolore. Una giornata conclusa con il canto corale di tutti i bambini e bambine dell’inno di Mameli; un saluto emozionante al sindaco e all’appassionante libro che sarà l’abbecedario del loro futuro.