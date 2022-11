Quando l’occasione bussa alla porta, non bisogna farsela sfuggire. Arriva la convocazione in nazionale femminile U20 per la giovanissima calciatrice classe 2006 Elena Cavagna. La ragazza, proveniente dal vivaio della società di Macerata Yfit e giocatrice del campionato di eccellenza Lnd Figc femminile, mercoledì 23 novembre, in occasione del raduno funzionale all’allestimento della rappresentativa nazionale, sarà chiamata a presentarsi a Roma al campo sportivo del “Mancini park hotel”.

«Ci tengo a ringraziare – si legge in una nota del presidente Massimiliano Avallone – la calciatrice Elena Cavagna, lo staff tecnico, lo staff dirigenziale, e i genitori».