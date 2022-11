Anche quest’anno nel tardo pomeriggio dell’11 novembre si è svolta ormai consueta Lanternata di San Martino all’abbadia di Fiastra. L’associazione “Genitori&Figli, per mano” che si dedica alle famiglie e ai bambini e bambine, è riuscita a radunare numerose famiglie ed a coinvolgere due storiche ed importanti realtà maceratesi, il gruppo folcloristico Li Pistacoppi e il coro delle voci bianche Pueri Cantores “Zamberletti”.

«La giornata di San Martino – scrive l’associazione – è stata presentata ai bambini e alle bambine in un’ottica del giorno della festa autunnale che prepara il cammino verso la Luce del Natale. la drammatizzazione della storia di San Martino e il gesto di gentilezza della condivisione del mantello con il mendicante ha fatto scoprire ai piccoli come ognuno di noi possiede anche una luce dentro che può diventare talmente forte e luminosa da riversarsi fuori come quella di San Martino che si era allegoricamente trasformata nell’estate di San Martino. I giovani Pistacoppi hanno portato, in un modo divertente, il parallelo nelle tradizioni popolari tra l’oca “martiniana” e papera marchigiana mentre i Pueri Cantores hanno cantato i canti che aprono alla luce e al Natale.L’atmosfera è stata magica e il momento pieno di insegnamenti per i piccoli e di spunti di riflessione per i grandi.