A scuola di domenica? Sì, ma per l'”Aperitivo didattico” in scena ieri nell’auditorium dei licei dell’IIS Filelfo a Tolentino. Il dirigente e i docenti hanno accolto genitori, studenti e studentesse della seconda e terza media per vivere un momento conviviale insieme, scambiandosi esperienze, idee e proposte.

L’iniziativa è nata dalla volontà del dirigente e degli insegnanti di coinvolgere sempre di più le famiglie nel processo educativo dei propri figli e delle proprie figlie, con l’obiettivo di creare uno spirito di appartenenza tra scuola e territorio.



«Il dirigente – si legge in una nota – ringrazia tutti gli sponsor che hanno partecipato e hanno reso possibile, con la loro disponibilità, la creazione di questo evento: “Caporaletti Pasticceria”, Frantoio Oleario “San Pacifico”, “Incanto Event & Wedding planner”, “Cromia”, “Gattari Andrea Servizi Idraulici”, Piadipizzeria “Dietro L’angolo”. Un ringraziamento speciale va ad Ecosystem srl, main sponsor della serata, e al suo titolare Giorgio Ciurlanti, da sempre attento alle iniziative dedicate ai giovani e alla scuola».