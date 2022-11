Sabato mattina un nutrito gruppo di bambini e bambine dell’istituto comprensivo “De Magistris” ha preso parte ad un’iniziativa fortemente voluta dai comuni di Caldarola, Belforte, Serrapetrona, Camporotondo e Cessapalombo.

L’iniziativa, dal titolo “Puliamo il lago” ha coinvolto una classe della secondaria di primo grado di Caldarola, 2 classi, sempre della secondaria, di Belforte e diversi alunni della scuola primaria accompagnati dai genitori, in totale circa 130 bambini e bambine. Per i 5 comuni erano presenti i sindaci e alcuni loro delegati.

Puliamo il lago (di Caccamo) ha coinvolto anche diverse associazioni: la Protezione Civile dei 5 Comuni; l’associazione Monti Azzurri Canoa-Kajak e lo stesso istituto “De Magistris” che ha accolto di buon grado questa iniziativa, non solo per il fine ambientale ma soprattutto per lo scopo educativo e di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni verso il rispetto delle aree pubbliche e dei beni naturalistici. Due gruppi hanno setacciato entrambi i fronti del lago di Caccamo, sia quello che ricade nel territorio di Caldarola che quello di Serrapetrona e in totale sono stati raccolti diversi chili di plastiche abbandonate. Solo le bottigliette erano oltre 400, ma non sono mancati gli pneumatici, i palloni, vecchie sedie, tavole di legno, taniche e contenitori di vario genere, un copri borchie e addirittura un termosifone.

Al termine della mattinata il gruppo di giovani appassionati ambientalisti è stato rifocillato con un’abbondante merenda offerta dai titolari di “La Mia Braceria” che si trova proprio sul lago di Caccamo. Un’importante iniziativa che ha permesso di ripulire le sponde del bellissimo bacino artificiale, ogni anno meta di turisti e sportivi, e di insegnare ai giovani alunni del territorio l’importanza del rispetto dell’ambiente in cui tutti noi viviamo.