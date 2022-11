Blitz eccellente della Volley Lube U13 al torneo regionale 6×6 “Sistema X” di Falconara Marittima. Andata in scena nel weekend nelle palestre del Liceo Cambi, la prestigiosa manifestazione per pallavolisti in erba ha visto il trionfo dei giovani talenti biancorossi nella resa dei conti con i pari età padroni di casa. A certificare il grande risultato ottenuto dagli allenatori Matteo Zamponi e Giorgia Olivieri è l’en plein di vittorie! Un cammino netto mai in discussione nel corso della kermesse.

La fase più delicata per il team dell’Academy Volley Lube è arrivata nella Finalissima contro i falconaresi, in particolare nel secondo set. A fare la differenza è stata la determinazione dei ragazzi, la ferma volontà di portare a casa la Coppa con un gioco basato sulla forza del gruppo.

I nomi dei Lubini: Elia Capozucca, Luca Castellucci, Marco Conti, Filippo Curletta Barchetta, Riccardo Gismondi, Vittorio Flavio Macellari, Nicolò Orazi, Riccardo Paniconi, Riccardo Perrotta, Luka Stankovic, Matteo Talevi e Tobia Turtù.

Squadre partecipanti: Banca Macerata Fano, Pallavolo Sabini Castelferretti, Virtus Volley Fano, Volley Game Sistema X, Volley Game Sistema X Verde, Volley Lube Civitanova (vincitrice).

I Lubini strizzano l’occhio anche al beach volley! Nei giorni scorsi Alessandro Fermani, Andrea Giani, Matteo Iurisci, Andrea Nardi, Davide Raccosta e Alessandro Talevi hanno partecipato al collegiale effettuato al PalaBeach di Ancona dal responsabile regionale Alessandro Lorenzoni.