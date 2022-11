Piccoli registi crescono: debutta a teatro lo spettacolo scritto dai ragazzi e dalle ragazze del corso di scrittura. Si intitola “Pane e nutella” ed è in programma al teatro Annibal Caro sabato 12 novembre. La pièce è frutto del lavoro di 15 ragazzi e ragazze fra gli 11 e i 14 anni che in cinque mesi hanno scritto, ideato ed interpretato uno spettacolo sul tema dell’amicizia. Il progetto nasce dall’assessorato alla famiglia e all’istruzione del comune di Civitanova tramite il “Centro per la famiglia”. «Il corso di improvvisazione teatrale e scrittura creativa per adolescenti – ha detto l’assessore Barbara Capponi – è iniziato a giugno con la direzione dell’autore e regista Leonardo Accattoli e della performer e formatrice Laura Marziali, ed ha avuto una risposta molto importante a livello di iscrizioni. L’obiettivo è offrire occasioni sane di socializzazione ed intrattenimento ai ragazzi unendo la valenza formativa ed educativa propria del teatro, che aiuta a scoprire capacità individuali, a conoscere meglio se stessi nel rapporto con gli altri e a mettersi alla prova. Lavoriamo in un’ottica di rete ed inclusione, portando avanti diverse iniziative per il sociale, come il “Teen Star”, programma di educazione affettivo-sessuale per ragazzi di 13-14 anni che inizia mercoledì».

Sono stati all’incirca trenta gli incontri organizzati con cadenza settimanale da giugno a novembre, nei locali all’aperto del tiro a volo Cluana di Civitanova e presso il teatrino della parrocchia di Santa Maria Apparente. «I ragazzi sono molto cresciuti in questi mesi – ha spiegato il regista Leonardo Accattoli – hanno imparato a conoscersi e a comunicare a tutto tondo, ad ascoltare e valorizzare l’altro, sviluppando un senso di fiducia. Altro obiettivo è stato quello di far esplorare stati d’animo e gestire le emozioni, collaborare nella creazione di scene improvvisate e scrittura creativa personale e di gruppo. Ringrazio il comune anche per aver dato la possibilità di frequentare i corsi a tutti in maniera gratuita, come succede raramente». «Un bellissimo progetto questo del teatro scritto e recitato dai ragazzi, che il nuovo cda ha voluto sostenere con convinzione in un’ottica di continuità del buon lavoro svolto dai predecessori in collaborazione con l’assessorato – ha dichiarato il presidente del Paolo Ricci Alfredo Perugini -dare ai ragazzi opportunità formative come queste, ha risvolti positivi sia in un’ottica di prevenzione ma anche di formazione perché il teatro è un’esperienza che serve tantissimo a crescere e acquisire capacità utili nella vita. Invitiamo la cittadinanza a sostenere con la presenza a teatro i ragazzi al loro debutto». Inizio ore 21.15, l’ingresso è gratuito