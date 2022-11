Massimiliano Bartolomei, 13 anni, e Tommaso Foresi 17 anni, giovanissimi organisti, suoneranno nella Chiesa del Sacro Cuore a Tolentino, in pieno centro storico sabato 12 novembre alle 18,30.

I due musicisti, allievi del M° Maurizio Maffezzoli, suoneranno alla messa e poi si esibiranno nel Concerto organistico durante il quale saranno eseguiti brani di J.S. Bach, Bittoni, Zipoli, Rheinberger; inoltre Massimiliano Bartolomei eseguirà una piccola Toccata per Organo da lui scritta.

«L’iniziativa di valorizzare due giovanissimi organisti – si legge in una nota degli organizzatori – è importantissima: il M°.Maffezzoli, concertista noto a livello internazionale, è di poche settimane fa la sua applaudita tournée in Messico, ha voluto inserire i due giovani Artisti nel programma dell’affermato Festival “Terra di Organi Antichi” giunta alla XVII edizione, malgrado il devastante sisma del 2016 e le chiusure pandemiche. La Confraternita del Sacro Cuore, che sabato 19 novembre a Torino nella Reale Basilica di Superga riceverà il prestigioso Premio “Tutela del Patrimonio e delle Tradizioni” organizzato dall’Associazione Internazionale Regina Elena odv, ringrazia il M° Maffezzoli per la bellissima e lodevole iniziativa che dovrebbe essere imitata anche da altre istituzioni laiche e religiose.

Grazie al Festival “Terra di Organi Antichi”, che quest’anno ha annoverato ben 18 concerti tutti assai seguiti, possono fieramente risuonare gli strumenti frutto della generosità dei nostri maggiori : è nostro precipuo dovere salvaguardarli e valorizzarli adeguatamente così come è un nostro obbligo mentale plaudire ed esaltare i giovani Artisti che rappresentano il futuro delle nostre comunità.

