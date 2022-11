Gli alunni e le alunne delle classi 4D e 4G dell’Ite “Gentili” di Macerata hanno partecipato all’incontro con Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni organizzato da Unimc.

«Nella cornice dell’”Orto dei Pensatori” della facoltà di Filosofia di Macerata – scrive la scuola – i ragazzi e le ragazze accompagnati dalle professoresse Varcasia, Gattari, Melfi e Formica, hanno potuto sentire le parole vibranti della professoressa Falcone la quale, a oltre trent’anni dalla tragedia che ha ucciso il fratello, ha espresso un’energia ed una forza che ha letteralmente commosso il numeroso pubblico di studenti, docenti e tutte le autorità politiche e militari intervenute.

La protagonista dell’incontro si è rivolta in particolare ai giovani e alle giovani ed ha risposto con grande schiettezza alle molte domande rivoltele; tra i tantissimi spunti lasciati dalla sorella del Giudice, molto toccante e paradossalmente semplice, è stato l’appello fatto per contrastare non solo le mafie, ma la mafiosità, intesa come atteggiamento che arriva a tutti i livelli, un appello a seguire il lascito del giudice Falcone, non come eroe ma come uomo comune, capace però di vivere una vita al servizio dello Stato e orientata all’etica del dovere: essere dei buoni cittadini, che vogliono il bene della Comunità e dello Stato prima di tutto, “come faceva Giovanni”. L’incontro, all’interno del curricolo di Educazione Civica “Cittadini esemplari” del “Gentili” si pone come una pietra miliare in questo percorso che ha nella scuola il suo luogo privilegiato».