Al Val di Chienti domenica 30 ottobre arriva lo Zecchino d’oro. La tappa regionale per le selezioni del concorso canoro per eccellenza dedicato ai bambini e alle bambine avrà luogo al Centro Commerciale di Macerata domenica. A partire dalle 10 e per tutta la giornata, una giuria osserverà le esibizioni e selezionerà i giovani solisti e le giovani soliste per la sessantacinquesima edizione del festival.

Le iscrizioni si svolgeranno online: basterà collegarsi al sito della Galleria centrovaldichienti.it, cliccare sul relativo banner e compilare il form, oppure andare sul sito dello Zecchino D’oro zecchinodoro.org e cliccare su Iscriviti alle tappe dal vivo. Durante l’evento, ci saranno anche coinvolgenti attività per tutti i bambini e le bambine per non dimenticare che, anche durante un casting, il vero obiettivo non è vincere, ma divertirsi!