Nasce una nuova iniziativa che unisce la Med Store Tunit Macerata, i giovani studenti e studentesse della città e le loro famiglie, un’opportunità per vivere insieme giornate all’insegna dello sport e del divertimento con i colori biancorossi. Grazie a questa iniziativa si potrà tifare per la squadra di Macerata e aiutare le scuole della città: per ogni biglietto venduto ad un alunno e ad un’alunna di una gara casalinga della Med Store Tunit valevole per la regular season di Serie A3, la società riconoscerà alla scuola 1 euro.

Per aderire all’iniziativa non serve altro che condividere l’opportunità con insegnanti e genitori, quindi inviare entro sabato alle 12 una mail all’indirizzo info@pallavolomacerata.it con il numero di persone che verranno al Banca Macerata Forum la domenica, per assistere alla partita. Alla biglietteria, i genitori indicheranno il nome della scuola e la classe dell’alunno. Al termine della stagione verranno raccolti tutti i dati e consegnate alle scuole delle gift card del valore corrispondente alle adesioni, da spendere in qualsiasi punto vendita del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa. Non solo, se nel corso della stagione assisteranno alle partite mille persone portate da un istituto, verrà consegnata alla scuola una gift card del valore di mille euro.

Costo dei biglietti: bambini e bambine under 6 (scuole materne) gratis; ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni 5 euro; adulti 10 euro; over 65 5 euro; universitari 5 euro; tesserati Fipav 5 euro.

Per informazioni, scrivere alla mail info@pallavolomacerata.it o tramite gli account social della Pallavolo Macerata.