Fabio Santecchia, giovane pilota di Tolentino e talento del motocross marchigiano, a due gare dal termine del campionato regionale della Fmi e della Uisp, con la vittoria di domenica scorsa al Crossodromo “La Ginestra” di Fermignano, si è laureato campione regionale di categoria. Infatti, ha trionfato nelle due manches, sempre al comando è risultato primo incrementando i punti nella classifica generale, aggiudicandosi il titolo marchigiano. Nell’attesa di salire di categoria, continua a gareggiare nelle ultime competizioni previste nel calendario. Grande soddisfazione per il Moto Club Tolentino e per gli sponsor, oltre che per papà Simone e mamma Monia che accompagnano e seguono Fabio ad ogni gara. Per il secondo anno consecutivo Fabio Santecchia si dimostra ai vertici della categoria, vincendo il titolo regionale, grazie ai tanti primi posti collezionati nel corso delle diverse gare del campionato locale di motocross.

Il sindaco ti Tolentino Mauro Sclavi e il vice e assessore allo Sport Alessia Pupo si congratulano, anche a nome dell’amministrazione comunale e della città, per questo titolo regionale conseguito da Fabio Santecchia.