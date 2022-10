In occasione delle Giornate d’autunno Fai, dedicate alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, gli alunni e le alunne della scuola primaria (plessi San Vito con le classi 3, 4 e 5 e Urbani con le classi 3A, 3B, 4 e 5), e la secondaria di primo grado (San Vito con le classi 3A, 3B e 3C) si sono resi protagonisti in qualità di ciceroni e mini ciceroni per condurre i visitatori in alcuni luoghi speciali di Recanati, normalmente chiusi al pubblico.

Grazie a questa opportunità unica, a cui hanno collaborato anche il liceo Giacomo Leopardi, con indirizzo Classico e delle Scienze Umane, e l’istituto comprensivo “Beniamino Gigli”, i presenti hanno potuto apprezzare Villa Koch, l’ ottocentesca villa di campagna situata in località Fontenoce, e, per la prima volta in assoluto, Palazzo Bettini, antica struttura nobiliare del centro storico di Recanati. Inoltre, sempre a Villa Koch, grazie ai ciceroni della secondaria Badaloni, guidati dalle professoresse Antonella Chiusaroli ed Elisabetta Pigini, è stato possibile approfondire gli aspetti storici e artistici delle ville di campagna circostanti e appartenenti ad illustri famiglie nobili recanatesi e gli aspetti botanici, potendo accedere al parco e al bosco della stessa villa. Di Palazzo Bettini, invece, si è potuto vedere il giardino con il suo ninfeo, la cui visita è stata condotta dalle piccole guide della primaria Badaloni e curata dalla ricercatrice e studiosa Antonella Maggini.

Un weekend davvero ricco ed interessante per tutti, alunni e genitori, nonché per i numerosi visitatori, che, complice anche il bel tempo, hanno potuto godere della bellezza e preziosità di questi luoghi protetti dal Fai.