La chimica si studia in cantina

Gli alunni e le alunne della classe 5^A dell’Indirizzo Chimica e Materiali dell’Istituto Mattei di Recanati, accompagnati dalle loro docenti di Chimica Analitica, hanno visitato l’azienda agraria Conti degli Azzoni di Montefano, che da anni è partner dell’Istituto e accoglie con grande disponibilità gli studenti, offrendo loro una lezione sul campo per approfondire alcuni degli aspetti, studiati in classe e nei laboratori della scuola, riguardanti la chimica enologica e l’impianto di produzione del vino.

«Accolti dal dottor Gianfranco Canullo – si legge in una nota – che ha presentato l’azienda e descritto loro i valori che da sempre la caratterizzano nell’assoluto rispetto per la natura, ma anche le innovazioni tecnologiche apportate negli ultimi anni in un percorso alla ricerca della sostenibilità, gli studenti e le studentesse si sono confrontati con le diverse figure tecniche che lavorano in azienda, dal cantiniere al tecnico del laboratorio chimico, e osservato da vicino il funzionamento dell’impianto di produzione. Infine, dopo una ricca merenda offerta loro dall’azienda, hanno potuto visitare il Fiore all’occhiello: la bellissima barricaia di botti in rovere dove maturano e vengono affinati i vini destinati alle Riserve, situata nel seminterrato del palazzo storico di proprietà della famiglia. Una visita didatticamente formativa e un’esperienza molto interessante per i ragazzi e le ragazze ma soprattutto un’occasione preziosa per comprendere il ruolo del Chimico in enologia e come la sua figura possa offrire un grande contributo tecnico, con le proprie competenze e capacità professionali, diventando parte integrante di un gruppo di professionisti che fanno un gioco di squadra per produrre in maniera eccellente uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy agro-alimentare».