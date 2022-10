Allegra Mozzoni di Porto Recanati è la seconda classificata nella Coppa dei Campioni Italia. La velista under 12, in forza all’associazione Amici della Vela “Mario Jorini” aveva ottenuto il quarto posto nel Ranking Nazionale Italia nel Campionato Velico Italiano.

Quindi per diritto tecnico ha guadagnato con le varie regate, sia nel mare che nei laghi, la possibilità di essere convocata per la Coppa dei Campioni italiana.Infatti la convocazione non si è fatta attendere. Allegra ha disputato la regata finale a Palermo nel fine settimana conquistando il secondo posto.

L’associazione ha inoltre concluso per l’anno 2022 il campionato velico nazionale Skiff, classe O’pen Skiff.

I velisti hanno riportando tutti ottimi e soddisfacenti risultati, sia nella categoria U15 formata dagli agonisti Amelie Piergallini, Matilde Belfanti ed Edoardo Marzorati che nella categoria under 12 formata appunto da Allegra Mozzoni e da Nicole Conti.