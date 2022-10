Tre medaglie, due d’oro e una di bronzo, per l’istituto alberghiero Varnelli di Cingoli alla 35° conferenza annuale dell’Aeht – Association Européenne des Ecoles d’hôtellerie et de Tourisme, che si è svolta quest’anno a Senigallia.

La prima medaglia d’oro è stata ottenuta da Alice Frascarelli per la sezione Barista grazie a preparazioni classiche, come quelle del caffè e del cappuccino, ma anche e soprattutto all’ invenzione di una bevanda d’autore con cui mostrare la propria creatività e padronanza nell’accostamento dei sapori.



Altro oro per Francesco Morra nella categoria Pasticceria per cui è stata prima ideata e poi realizzata la ricetta di una rivisitazione moderna della classica crostata al limone.

Michelangelo Broccanelli, con il suo bronzo per la sezione Tourism Destination, completa il medagliere dell’istituto. Lo studente, insieme al suo compagno di squadra, ha avuto il compito di organizzare un tour con il duplice scopo di promuovere la città di Senigallia, ospite dell’evento, nonché di valorizzare temi fondamentali ed attuali quali la sostenibilità ed il turismo responsabile.

Una menzione speciale anche agli altri partecipanti alle competizioni, Alice Morosi per la sezione Front Office, Emy Prosperi per la sezione Cocktail e Margherita Corsi per la sezione Cucina.

L’Association Européenne des Ecoles d’hôtellerie et de Tourisme, nata nel 1988 ed attualmente composta da più di 400 istituti alberghieri dislocati in tutta Europa, organizza ogni anno in un Paese diverso una manifestazione internazionale alla quale gli istituti aderenti inviano le proprie delegazioni.

Questa kermesse internazionale è occasione per gli studenti dell’Ipseoa “Varnelli” di Cingoli di venire a contatto con la variegata realtà delle proposte alberghiere in altri Paesi, con la possibilità di aprirsi a novità, punti di vista diversi, prodotti e processi che tengano uno sguardo aperto alle opportunità di innovazione, pur restando saldamente ancorati alle eccellenze del proprio territorio, protagonista degli stand allestiti negli spazi del senigalliese Istituto “Panzini”.

Inoltre, durante le giornate della conferenza gli studenti hanno l’occasione di partecipare ad una serie di competizioni che li vedono lavorare in teams di composizione internazionale su richieste avanzate e valutate dai giudici e riguardanti diverse competenze professionali, dalla preparazione di cocktail alla gestione del front office, il tutto rigorosamente in lingua inglese.

In questo contesto la delegazione dell’Istituto alberghiero “G.Varnelli” di Cingoli ha dimostrato tutto il suo valore e l’ottima preparazione dei suoi studenti.