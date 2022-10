I cortili delle scuole di Treia sono molto più puliti dopo l’intervento “ecologico” di alunni e alunne degli istituti cittadini che hanno partecipato a Puliamo il Mondo

«L’Amministrazione comunale di Treia – si legge in una nota – anche quest’anno, ha aderito alla campagna di Legambiente “Puliamo il mondo”, manifestazione che da anni riscuote successo in Città e che coinvolge le classi IV dell’Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” delle scuole di Treia, Passo di Treia e Chiesanuova.

Grande entusiasmo tra gli studenti e le studentesse impegnati nell’iniziativa che, nei tre giorni previsti per l’iniziativa, hanno compreso la necessità di valorizzare il territorio e di rispettarlo mantenendo puliti gli spazi che frequentiamo ogni giorno».

Per l’occasione l’Amministrazione comunale di Treia, alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali Luana Moretti e sotto la sorveglianza delle insegnanti, ha fornito gratuitamente guanti, cappellini, sacchetti per la differenziata, alcune pettorine e pinze raccogli oggetti, che i bambini e le bambine hanno usato per raccogliere la sporcizia nei cortili delle scuole di Treia, Passo di Treia e Chiesanuova. E dopo la grande fatica, i ragazzi e le ragazze sono stati ricompensati con una bella merenda per poter riprendere le energie e rientrare in classe.

Una grande lezione di educazione ecologica, ambientale e civica, accolta con entusiasmo dal personale docente e svolta dai bambini con interesse e divertimento.