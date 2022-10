L’Istituto San Giuseppe di Macerata ha ospitato nelle sue classi medie la civitanovese Laura Perini, scenografa del film “Dante”, che ha raccontato la sua professione ed esperienza agli alunni e alunne della scuola. Di seguito il racconto di questa esperienza di didattica innovativa.



«L’entusiasmo costituisce la base fondamentale per apprendere e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto San Giuseppe lo coltiva costantemente nell’approccio formativo che propone ogni anno ai suoi studenti. In questi giorni la progettualità in tal senso é stata declinata cogliendo come input, per la definizione di azioni didattiche volte allo sviluppo evolutivo dei ragazzi, qualcosa di apparentemente semplice: la visione di un film.

L’uscita del film “Dante” di Pupi Avati, infatti, é diventata il pretesto per approfondire il tema trattato, il medioevo e Dante, ma anche per conoscere i vari aspetti sottesi alla creazione ed alla visione di un film e ai luoghi, all'”oltre” che necessariamente deve essere spiegato ai ragazzi e alle ragazze costantemente, perché possano coltivare un’apertura di prospettive e la voglia di conoscere e ricercare bellezza ed essenza in ogni cosa. Un pretesto semplice, trattabile interdisciplinarmente, che ha consentito anche di entrare a contatto con i luoghi della nostra Città, cogliendone insieme aspetti, visuali, tradizioni e storia, nel percorrere le vie, nel visionare il film negli incantevoli spazi del Cinema Italia che raccontano le nostre terre e nella grandissima opportunità di conversare, con un coinvolgimento immenso ed ascoltare con estremo interesse, gli splendidi racconti di Laura Perini, che ha firmato proprio le scenografie del film “Dante” e che ha accolto il nostro invito onorandoci della sua presenza.

Proprio attraverso Laura Perini i ragazzi e le ragazze hanno potuto conoscere un mestiere così affascinante e profondo, come quello dello scenografo, con le ampie conoscenze e gli impegni che lo sottendono, ed hanno potuto sapere, ad esempio, delle tante professionalità che concorrono alla realizzazione di un film “quindi ci sono più persone fuori che dentro la scena” – ha esclamato qualche studente con sorpresa. Dalla location manager, al decoratore di scena, ai tecnici del sonoro, la produzione, la fotografia, il trucco, le attrezzature, il montaggio, i costumisti, il doppiaggio e così via fino alla regia. Il nostro intento costante è fare interiorizzare agli studenti l’approccio e comprendere il valore e la cura che necessita il sapere e il fare, e il confronto con le iniziative che proponiamo loro è proprio finalizzato a rafforzare questo. Ed è stato bellissimo, in tal senso, che i ragazzi e le ragazze abbiano potuto vedere anche qui i bozzetti che fissano le idee, potendone coglierne fascino e significato, sentire dei “trucchi”, ascoltare dell’importanza di studiare per evitare falsi storici nella scenografia, validare ulteriormente l’importanza di lavorare in team e di creare sinergie, di essere affidabili e responsabili per poter ottenere risultati e soddisfare i propri sogni, degli aspetti artistici e delle capacità artigianali ed anche produttive sottese, e di poter comprendere complessità e ammirare il “saper fare”, e che l’abbiano potuto fare proprio attraverso Laura Perini, il suo approccio e le sue opere, e la ringraziamo infinitamente anche qui»