La Polizia Locale del Comune di San Severino sale in cattedra, nel plesso di via Lorenzo d’Alessandro dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, per dare avvio al ciclo di lezioni del progetto Educazione civica – Educazione alla sicurezza stradale.

L’iniziativa, destinata agli alunni e alle alunne delle elementari, è stata introdotta dal dirigente scolastico, professor Sandro Luciani, dall’insegnante coordinatrice del progetto stesso e consigliere comunale, Alessandra Aronne, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza della città di San Severino, Jacopo Orlandani, e del comandante della Polizia Locale, il sostituto commissario Adriano Bizzarri. A partire dalle prime classi, i bambini e le bambine saranno impegnati in lezioni in aula ma anche in uscite che serviranno per spiegare le regole del Codice della Strada.

«Si tratta di un progetto che intende spiegare agli alunni e alle alunne come vivere in sicurezza la strada educandoli al rispetto delle regole del Codice ma anche a quelle di educazione civica e ambientale – spiega l’assessore Orlandani-. Le esercitazioni interesseranno anche il parco pubblico di via d’Alessandro dove è già presente la segnaletica a terra fatta realizzare dalla Polizia Locale».

Fino a novembre saranno coinvolte le classi prime e seconde poi le terze e le quarte in un progetto biennale che proseguirà fino al termine del corrente anno scolastico e riprenderà il prossimo. Oltre che a piedi le uscite prevedono anche l’utilizzo di biciclette che saranno messe a disposizione proprio degli alunni destinatari del progetto Educazione alla sicurezza stradale.