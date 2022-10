Una incantevole giornata autunnale ha fatto da sfondo alla Giornata delle eccellenze dell’istituto comprensivo Don Bosco a Tolentino. Si è rinnovato l’appuntamento tanto atteso con i ragazzi e le ragazze che in uscita dalla terza media si sono distinti per l’ottimo risultato ottenuto. Anche quest’anno cornice dell’evento, organizzato dalle referenti Michela Bordi e Lucia Martello, è stato il cortile della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri. La dirigente scolastica Pierina Spurio ha accolto le famiglie degli alunni e delle alunne premiati e le personalità intervenute: il sindaco Mauro Sclavi, la vicesindaca Alessia Pupo, l’assessore Diego Aloisi, il presidente del consiglio Comunale Alessandro Massi Gentiloni Silveri, il consigliere Fabio Montemarani e il presidente del Consiglio d’Istituto Claudio Cegna.

Il professore Edilio Venanzoni e diverse autorità hanno premiato studenti e studentesse.

Diplomati nell’a.s. scolastico 2021-2022 con 10/10 cioè Rachele Falconi , Aurora Marinelli, Paolo Passacantando, Leonardo Raggi; diplomati con 10/10 con lode cioè Elena Forconi , Andrea Francioni, Anna Giovannini, Melissa Panunti; diplomati con 10/10 in pianoforte cioè Melissa Panunti, Ascanio Salvatelli; diplomati con 10/10 in flauto cioè Mariachiara Cacciolari; diplomati con 10/10 in percussioni cioè Leonardo Raggi .

Ad applaudire i loro compagni e compagne erano presenti le attuali classi terze della Scuola Media che si sono esibite coralmente dirette dalla professoressa Tiziana Muzi.

Tutti i ragazzi e le ragazze premiati hanno rivolto parole di incoraggiamento ai loro compagni e compagne che frequentano ancora la scuola secondaria di primo grado e hanno ringraziato insegnanti e famiglie per il supporto ricevuto.

Dopo aver apposto la firma nell’Albo d’Oro, gli studenti e le studentesse hanno ricevuto un attestato per l’ottimo risultato raggiunto e un piccolo, ma significativo dono: un libricino dedicato ad un Canto della Divina Commedia di Dante Alighieri.

A conclusione dell’evento le attuali terze medie si sono esibite nel inno sudafricano Siyahamba.