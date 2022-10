La maceratese Piera Ciferri, studentessa del liceo classico Leopardi di Macerata nell’edizione 2021 del Chinese Bridge, competizione mondiale di lingua cinese si è classificata seconda nella classifica nazionale, con soddisfazione per tutto l’Istituto e in particolare della professoressa He Ping, a cui vanno riconosciuti il lavoro e la tenacia per l’ottenimento di questo straordinario risultato.

«Il mio nome cinese è Qi Feili – si presenta la ragazza – ho 18 anni e vengo da una paesino in provincia di Macerata. Mi sono appassionata alla lingua cinese soprattutto perché sono rimasta affascinata dallo studio dei caratteri che esprimono una civiltà millenaria. Mi piace guardare film e serie TV in lingua. Amo la danza e ho studiato vari stili: danza popolare, moderna, classica. Spero di visitare la Cina in futuro, imparare la danza cinese e approfondire la conoscenza di questa straordinaria cultura».

Chinese Bridge è una competizione mondiale di lingua e cultura cinese, promossa dallo Hanban, un’istituzione affiliata al Ministero dell’Istruzione Cinese, che si occupa di promuovere la lingua e la cultura cinese tramite la creazione degli Istituti Confucio in tutto il mondo.

Dalla prima edizione del 2002 sino ad oggi, tale competizione ha visto la partecipazione di oltre mille sedi universitarie in 80 differenti Paesi, divenendo un importante appuntamento internazionale di confronto e di scambio e un’occasione per approfondire la conoscenza della lingua e della cultura cinese.

Per venire incontro al crescente interesse di giovani e giovanissimi, dal 2008 lo Hanban ha istituito un’edizione dedicata esclusivamente a studenti di scuole secondarie, che ha visto ad oggi la partecipazione di oltre 20.000 studenti provenienti da oltre 50 Paesi.



I vincitori delle selezioni preliminari svolte nei Paesi di appartenenza sia a livello universitario che scolastico partecipano alle gare semifinali e finali tenute annualmente in Cina, ottenendo inoltre l’assegnazione di una borsa di studio che dà loro l’occasione di approfondire gli studi presso università cinesi. Il video grazie al quale Piera Ciferri ha ottenuto questo straordinario risultato è raggiungibile al seguente link: https://italian.cri.cn/ChineseBridge_15esimaEdizione/index.html