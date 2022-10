La maga Circe e il principe Picus sono stati i protagonisti della prima delle letture organizzate da Nati Per Leggere nell’ampio e accogliente spazio dell’Hortus della Biblioteca Comunale di Cingoli.

Un caldo sole ha accolto sabato decine e decine di bambini e bambine accompagnati dai loro familiari.

Grandi e piccoli hanno potuto ascoltare la storia di Circe e Picus, la leggenda che costituisce il riferimento fantastico-narrativo della fondazione di Cingoli da parte dei Piceni, in particolare a opera del principe Picus.

L’incontro va a concludere gli appuntamenti dedicati all’iniziativa Marche Storie, incentrata quest’anno appunto sulla figura della maga e del principe; le letture erano state infatti programmate per il 16 settembre ma sono state rimandate a causa della ben nota alluvione del 15.

Oltre all’ascolto delle vicende di Circe e Picus, i più piccoli hanno trovato a disposizione una serie di libri e di albi illustrati che i familiari hanno letto loro, attuando una pratica, quella della lettura familiare, che il programma Nati per Leggere non manca mai di sollecitare e promuovere.

A conclusione dell’incontro tutti hanno potuto gustare “la magica merenda di Circe”, in realtà della pizza offerta con generosità dalle pizzerie del paese.

Il prossimo incontro Nati per Leggere avrà luogo mercoledì 26 ottobre alle 16,30 , sempre in biblioteca ,e le storie, ambientate in case del mistero, soffitte polverose e oscure cantine, avranno come protagonisti mostri, fantasmi e streghe.