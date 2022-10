Cosa fa un carabiniere forestale? Lo hanno scoperto oggi gli alunni e le alunne della quinta elementare dell’Istituto comprensivo E. Paladini di Treia – scuola primaria elementare di Chiesanuova. In classe sono infatti arrivati i Carabinieri Forestali di San Severino, il maresciallo ordinario Eleonora Zampini, il brigadiere Nadia Antonelli e l’appuntato scelto Andrea Vitanzi in occasione dell’anniversario di Fondazione del Corpo Forestale dello Stato, transitato nell’Arma dei Carabinieri il 1° gennaio 2017. Quest’anno, infatti, ricorre il bicentenario della fondazione dell’Amministrazione Forestale istituita a tutela del patrimonio forestale, naturalistico e della montagna, che risale al 15 ottobre 1822.

«In particolare – si legge in una nota – nell’incontro di comunicazione ambientale, sono stati trattati gli argomenti attuali che fanno emergere una crescente domanda di sicurezza ambientale non solo alle persone adulte, ma anche nei più piccoli. La sensibilizzazione dei ragazzi, sulle tematiche ambientali, li indirizza a compiere azioni più responsabili e sostenibili nei confronti di ciò che li circonda. Le tematiche affrontate sono state quelle relative agli ambienti naturali ed ecosistemi locali, l’importanza del bosco e degli animali, gli incendi boschivi, i tagli abusivi di legname e la biodiversità, approfondendo in particolar modo gli eventi che contribuiscono ad aggravare il malessere del nostro paese: l’inquinamento, la desertificazione, il dissesto idrogeologico ed i cambiamenti climatici. L’incontro formativo è stato organizzato d’intesa tra i Carabinieri Forestali e la maestra Albarosa Compagnoni in qualità di fiduciaria del plesso scolastico e presente in aula durante l’evento.

I Carabinieri Forestali con dirette testimonianze hanno fatto conoscere l’impegno concreto dell’Arma per la protezione della natura e come essi contrastano ogni forma di aggressione all’ambiente, avendo il compito di prevenire e contrastare le devastazioni della natura che hanno pesanti ripercussioni ambientali e socio-economiche perché contribuiscono ad aggravare il deficit idrico ed il dissesto idrogeologico».