In viaggio sul treno della memoria

Quell’uomo che non ha nome, ha un nome che tutti conoscono: Milite Ignoto

Riflessioni profonde, emozioni intense, curiosità, il Treno della memoria al binario ovest della stazione di Ancona non ha lasciato indifferenti gli studenti e le studentesse del Liceo Leopardi di Cingoli.

Il “Treno della Memoria”, iniziativa nata per ricordare l’anniversario dell’arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio su cui era posta la salma del Milite Ignoto ha sostato alla stazione di Ancona il 13 ottobre. Un viaggio di 5mila chilometri in 17 tappe, da Trieste a Palermo, per un treno speciale inaugurato lo scorso anno, e che proseguirà la sua marcia per raggiungere la Capitale il 4 novembre. L’obiettivo è quello di non dimenticare il viaggio di un treno speciale che nel 1921 trasportò, da Aquilea a Roma, la salma del soldato ignoto scelta da un’umile madre che perse suo figlio in guerra, Maria Bergamas, tra quelle di 11 caduti italiani non identificati.

«Gli studenti e le studentesse del Liceo di Cingoli – scrive la scuola in una nota – sono stati accolti calorosamente dai militari e dal generale dell’esercito Rosario Aiosa che ha loro regalato una visita “speciale” alla mostra, accompagnandoli e spiegando lui stesso la storia e il significato del Milite Ignoto insieme al Direttore dell’Ufficio scolastico dott Ugo Filisetti e all’Ammiraglio Luigi Romagnoli della nave Amerigo Vespucci ormeggiata al porto di Ancona.

Una storia davvero emozionante da far riscoprire soprattutto ai ragazzi e alle ragazze per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale e il concetto di Patria.

Il viaggio del treno intende unire idealmente tutta l’Italia coinvolgendo le diverse generazioni non per celebrare certamente il mito della guerra, ma per ricordare il sacrificio di chi oggi, come allora, ha donato la propria vita per il Paese.

Guardare al passato può diventare così un incentivo al futuro, perché, ora come allora, dopo un’esperienza drammatica come la pandemia, ricordare diventa importante per il futuro della nostra comunità nazionale.

Una lezione di storia, quindi, si è trasformata per gli studenti del Liceo “Leopardi” di Cingoli in una significativa lezione di vita».