Quella di ieri è stata una data da ricordare per tutti i nonni e le nonne di Montecosaro, si è svolta infatti una bellissima festa dedicata proprio agli anziani e ai loro nipoti. Tantissimi bambini e bambine si sono trovati insieme sotto a un bel sole autunnale per giocare come una volta a campana, al salto della corda, a rubabandiera, a Regina Reginella, all’elastico ma non solo.

Grazie all’impegno dei volontari della Caritas guidata dalla responsabile comunale Mariagrazia Coltorti, nonni e bambini si sono cimentati in giochi di carte, bocce, corse a tre gambe e laboratori di pittura, cucina, parrucchieria, modellismo e molto altro.

Ad allietare il pomeriggio anche la musica del gruppo Folk “Li matti de Monteco'” che ha portato una ventata di altri tempi con saltarelli e canzoni.

L’evento nato da un’idea dell’assessora politiche sociali Stefania Lufrano in collaborazione con la scrittrice Miriam Marzetti, si è rivelato una festa piena di famiglie che ha reso felici anziani, genitori e bambini. Nel pomeriggio presente anche la casa editrice Giaconi per presentare il libro “Giochi senza tempo e senza corrente” di Miriam Marzetti testo che raccoglie i 50 giochi più belli della tradizione marchigiana e il parroco Don Lauro che ha sottolineato l’importanza del rapporto tra giovani e anziani per costruire un futuro ricco di conoscenza.

L’evento, presentato da Giacomo Marignani, è stato un modo per fare incontrare 3 generazioni e per insegnare ai più piccoli come per divertirsi non serve molto, bastano fantasia e amici in compagnia.